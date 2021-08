Covid, Commissione Ue: vaccinazione completa è via uscita da pandemia

IPA

La Commissione europea nel ricordare che "questa settimana abbiamo raggiunto il traguardo simbolico del 70% della popolazione adulta dell'Ue che ha ricevuto almeno una dose", ha ribadito che "per la propria salute e per proteggere gli altri, la vaccinazione è fondamentale". In un tweet l'esecutivo comunitario ha sottolineato inoltre che "dobbiamo continuare a impegnarci" e che "la vaccinazione completa è la via d'uscita dalla pandemia".