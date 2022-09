Covid in Cina, lockdown a Chengdu: 21 milioni di persone in casa

L'allerta Covid in Cina non si ferma.

La metropoli di Chengdu, capoluogo del Sichuan, ha deciso di mettere in lockdown i suoi oltre 21 milioni di residenti per contenere un focolaio di Covid-19. E' la seconda città più grande sottoposta alla misura dopo che ad aprile (e fino a maggio) i 26 milioni di abitanti di Shanghai erano stati costretti a rimanere in casa. La mossa è un nuovo campanello d'allarme per la tenuta dell'economia, sotto pressione a causa della "tolleranza zero" al Covid sposata dal presidente Xi Jinping.