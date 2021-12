Covid, caos viaggi a Natale: oltre 5mila voli cancellati fra 24 e 25 dicembre

Afp

I viaggi a Natale sono diventati un caos. Visto l'aumento dei casi di coronavirus nel mondo, oltre 5mila voli sono stati cancellati fra il 24 e il 25 dicembre a causa della carenza di personale, in malattia o in quarantena. Secondo la Bbc, sono circa 2.400 i voli annullati venerdì e oltre 2.300 quelli cancellati sabato. Oltre 800 di quelli annullati il giorno di Natale erano da o per aeroporti degli Stati Uniti.