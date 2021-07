Covid, Canarie e Valencia chiedono di ripristinare il coprifuoco

Istockphoto

Le Isole Canarie e la Comunità valenciana hanno chiesto l'autorizzazione della giustizia spagnola per decretare il coprifuoco notturno per contrastare l'aumento dei contagi da Covid-19, che minaccia di rovinare la stagione turistica del Paese. La richiesta delle Isole Canarie riguarda Tenerife, mentre quella della Comunità valenciana prevede limitazioni della mobilità notturna in circa 40 comuni.