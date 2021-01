Covid, bodybuilder muore in Galles a 46 anni: "Era un fanatico della salute, ma il virus lo ha stroncato"

Un altro bodybilder morto per Covid. Dopo la prematura scomparsa di Salvatore Solimeno lo scorso novembre, questa volta a perdere la vita a causa del coronavirus è stato un atleta gallese, Anthony Williams. Il 46enne era finito in coma indotto la sera di Natale. Uno dei suoi più cari amici, Andrew Follant, che lo conosceva da quando entrambi avevano 19 anni, ha detto di non poter credere a questa morte perché “nessuno era in forma come lui, passava più tempo in palestra che a casa, e mangiava pollo e riso".