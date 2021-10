Covid, BioNTech: servirà un aggiornamento al vaccino il prossimo anno

IPA

Una nuova formulazione del vaccino anti-Covid potrebbe essere necessaria l'anno prossimo per proteggere dalle mutazioni del virus. Lo afferma l'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, in un'intervista al "Financial Times". Quest'anno invece un vaccino differente "non è necessario", chiarisce, spiegando che con il passare del tempo potrebbero emergere mutazioni in grado di sconfiggere le difese immunitarie innescate dal vaccino.