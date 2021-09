Covid, Biden riceve la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv

Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino Pfizer. L’iniezione è avvenuta davanti alle davanti alle telecamere. "Non ho avuto alcun effetto collaterale nel ricevere la prima o la seconda dose", ha affermato Biden sottolineando che anche la First Lady, Jill Biden, riceverà la terza dose. “Anche se non sembra, ho superato da tempo i 65 anni per questo faccio il richiamo", ha aggiunto.