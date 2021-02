Vaccini, Ursula von der Leyen promuove l'Italia

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha citato l'Italia fra i tre esempi positivi per il livello di immunizzazioni, insieme a Polonia e Danimarca. "A fine febbraio - ha detto all'inizio del suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo -, in Polonia il 94% del personale sanitaria e l'80% degli ospiti delle case di riposo sono stati vaccinati. In Danimarca per le case di riposo siamo al 93% e in Italia oltre il 4% della popolazione è stato vaccinato. Questi tre esempi mostrano che la campagna di vaccinazione in Europa ha preso velocità".