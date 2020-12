Covid, Biden si vaccina in diretta tv: "Fatelo tutti"

Afp

La campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti ha ora il volto del presidente eletto Joe Biden che, insieme alla futura first lady Jill, si è vaccinato come promesso in diretta televisiva lanciando un appello agli americani: "Fatelo tutti, è sicuro". Un messaggio rassicurante, che non cela però la preoccupazione per un'ondata di contagi e di vittime che Oltreoceano non accenna ad arretrare, e che conta circa 17,8 milioni di casi e 320mila morti.