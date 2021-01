Covid, Bangkok chiude bar e ristoranti per un mese

Lockdown parziale in Thailandia, finora relativamente risparmiata dal virus ma che di fronte ad un'improvvisa impennata dei casi ha deciso di correre ai ripari. Per un mese, dal 4 gennaio al primo febbraio, resteranno dunque chiusi bar, discoteche, ristoranti sale massaggi, parrucchieri e palestre. La misura scatterà oggi a Bangkok, dove il picco dei contagi è stato maggiore e chiuderanno anche le scuole per due settimane.