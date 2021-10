Il ministro della Sanità, Wolfgang Mueckstein, ha precisato che al momento il Paese è nella fase uno, ma il cancelliere spera che l'ipotesi di un lockdown convinca gli "esitanti e i procrastinatori" a farsi vaccinare. A oggi circa il 62% della popolazione austriaca è stata vaccinata, con ciclo completo.

Preoccupano i Paesi dell'Est

L'attenzione delle autorità nazionali sanitarie è rivolta ad Est: preoccupano il costante aumento di casi e le campagne di vaccinazione che non sono mai decollate in molti Paesi. A partire dalla Russia (solo 1/3 della popolazione è vaccinata) dove, per tentare di contenere la nuova ondata, il presidente Vladimir Putin ha deciso di mandare i suoi concittadini in ferie dal 30 ottobre al 7 novembre. Fino alla Lettonia che, con soltanto la metà della popolazione vaccinata, ha uno dei più bassi tassi di vaccinazione nell'Unione Europea. E dove sono tornati termini che tutti speravano di relegare al passato: lockdown, che durerà per un mese, e coprifuoco. La situazione è critica anche nelle altre due Repubbliche baltiche di Estonia e Lituania (oltre 1.000 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni). Ma anche la Romania, con un nuovo record di casi, il sistema sanitario al collasso e alcuni malati trasferiti in Ungheria. La Serbia, che di fronte a un nuovo picco di contagi ha introdotto il Green pass obbligatorio ma solo in bar e ristoranti dopo le 22, e la Bulgaria, che si è decisa a imporre il certificato verde nei luoghi al chiuso.