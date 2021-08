Covid Australia, nuovo picco di oltre mille casi in 24 ore

Ansa

L'Australia ha registrato oltre mille casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto dall'inizio della pandemia, mentre due ospedali di Sydney hanno montato tende da campo di emergenza per far fronte all'aumento dei pazienti. Proprio Sydney, la più grande città del Paese, è l'epicentro della nuova ondata di infezioni. Negli ospedali del Nuovo Galles del Sud 116 pazienti sono in terapia intensiva: la maggioranza di loro non sono vaccinati.