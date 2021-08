Afp

La capitale australiana Canberra rimarrà in lockdown fino a quando non ci saranno più infezioni di Covid in città. Il territorio della capitale, che comprende due villaggi, è stato bloccato per una settimana dopo che un uomo è risultato positivo. Le infezioni sono poi aumentate a sei, con oltre 1.800 persone identificate come contatti stretti del caso.