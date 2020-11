Covid, aumentano i casi in Canada: Toronto in lockdown da lunedì

Afp

Toronto e Peel, in Canada, saranno in lockdown da lunedì per 28 giorni. Le scuole resteranno aperte, ma i bar e i ristoranti potranno servire solo pranzi e cene da asporto. Nessuna chiusura per supermercati e farmacie, che però avranno una capacità limitata al 50%. Gli assembramenti saranno limitati a 10 persone. La decisione è stata presa dopo l'aumento di casi di coronavirus nel Paese, in vista di un possibile peggioramento nelle prossime settimane.