Covid, Argentina: ok a mix vaccini Sputnik V, Moderna e AstraZeneca

In una conferenza stampa il ministro della Salute argentina, Carla Vizzotti, ha ribadito l'importanza di completare il programma di immunizzazione per coloro che hanno ricevuto la prima dose di Sputnik V e che sono in attesa della seconda. Per questo ha annunciato che studi scientifici condotti con volontari hanno messo in evidenza l'efficacia della combinazione di vaccini a cominciare "dallo Sputnik V assortito con Moderna e AstraZeneca".