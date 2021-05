Covid, accordo Fosun-BioNTech per produrre vaccini in Cina 

Commissario straordinario Covid

La compagnia cinese Fosun Pharma ha annunciato l'accordo per istituire un impianto a Shanghai di co-produzione del vaccino anti-Covid sviluppato da BioNTech per il mercato cinese. L'impianto di Shanghai rientra nell'ambito di una joint venture da 200 milioni di dollari con partecipazione paritaria al 50%. BioNTech porterà in dote know-how e licenza del vaccino anti Covid-19 co-sviluppato con il colosso Usa, Pfizer.