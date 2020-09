Covid, a New York multa a chi si rifiuta di portare la mascherina

New York annuncia multe alle persone che si rifiutano di indossare una mascherina, dal momento che il tasso di test positivi al Covid è salito sopra il 3% per la prima volta da mesi. Lo ha affermato il sindaco Bill de Blasio. Le autorità offriranno inizialmente mascherine gratis alle persone che saranno sorprese senza. Chi si rifiuterà dovrà pagare una multa, il cui ammontare non è ancora stato precisato.