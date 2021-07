Covid, 300 studenti italiani bloccati a Dubai in quarantena

ufficio-stampa

Oltre 300 studenti italiani minorenni, partiti il 30 giugno per Dubai in una vacanza studio organizzata da Accademia Britannica, tour operator specializzato nel turismo studentesco, sono stati messi in quarantena nei campus dopo che 11 di loro sono risultati positivi al Covid-19. Il contagio sarebbe avvenuto durante la visita ad un mercato.