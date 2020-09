Covid-19, quasi 550mila bambini contagiati negli Usa

Secondo l'American Academy of Pediatrics e la Children`s Hospital Association, a quasi 550mila bambini negli Stati Uniti è stato diagnosticato il Covid-19 dall'inizio della pandemia. Per gli esperti i bambini rappresentano quasi il 10% di tutti i casi segnalati negli Usa. I numeri sui minori probabilmente sono sottostimati perché il conteggio si basa su dati raccolti in modo incoerente.