Covid-19, la Danimarca abbatterà un milione di visoni contagiati

Un milione di visoni verranno abbattuti in Danimarca a causa dell'aumento dei contagi negli allevamenti. Ad annunciarlo le autorità del Paese nordico, che è il più grande produttore al mondo di pelliccia di questo mammifero. "Il mio obiettivo principale è garantire che gli allevamenti di visoni non diventino un rischio di infezione per le persone", ha spiegato il ministro dell'Ambiente e dell'Alimentazione Morgens Jensen.