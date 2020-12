Covid-19, fonti Tokyo: a Kim Jong Un inoculato vaccino cinese

Il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un è stato vaccinato contro il Covid-19 con uno dei vaccini sviluppati dalla Cina. La notizia è stata raccolta dall'intelligence giapponese e diffusa da Harry Kazianis, direttore senior del think tank statunitense Center for the National Interest di Wasington con un articolo della rivista online 19FortyFive (1945). Kim ha cercato di fermare al confine il virus, sigillando le frontiere.