Covid, 16mila nuovi casi in Francia: massima allerta in alcune città

Sono stati 16.101 i nuovi contagi di coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore: una cifra lontana dai quasi 27mila di sabato, ma comunque molto alta per una domenica, giornata tradizionalmente di afflusso più lento dei dati e con cifre più basse. I decessi sono stati 46, per un totale di 32.730. Montpellier e Tolosa si aggiungono alle zone di massima allerta già dichiarate a Parigi, Marsiglia, Grenoble, Lille, Lione e Saint-Etienne.