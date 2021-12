Covid, 1,5 milioni di positivi nel Regno Unito: a Londra un contagiato su 10

Afp

I casi di Covid non accennano a diminuire in Gran Bretagna. Stando all’Ufficio per le statistiche nazionali, in Inghilterra il 2.83% della popolazione è positivo al virus, circa 1 ogni 35 abitanti, pari a 1,5 milioni di persone. In Galles ci sono 70mila contagiati, in Irlanda del Nord 45mila, in Scozia 79mila. Il primato spetta a Londra, dove una persona su dieci ha contratto il Covid-19.