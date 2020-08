Corteo negazionisti coronavirus, a Berlino arrestati 300 dimostranti

La polizia di Berlino ha arrestato 300 manifestanti per le proteste contro le restrizioni del coronavirus in Germania. Sono state circa 38mila le persone scese in strada, sabato, pacificamente per un corteo "anti-mascherine". Tuttavia diverse centinaia di dimostranti hanno forzato le barriere di sicurezza per un tentativo di assalto al Parlamento.