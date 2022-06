Corte Suprema Usa: Biden può abolire misure anti-migranti di Trump

La Corte Suprema ha stabilito che Joe Biden può abolire le misure varate dal predecessore Donald Trump per porre un limite all'arrivo dei migranti dal Messico.

Era stato Biden stesso a denunciare che il provvedimento "Remain in Mexico", l'obbligo dei richiedenti asilo di restare in patria fino a che le loro pratiche non fossero state completate, poneva i migranti in una condizioni di rischio.