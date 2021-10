Corte Strasburgo respinge ricorso di un francese contro Green pass

Afp

La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un cittadino francese contro il green pass. L'uomo, Guillaume Zambrano, sostiene che la legge sul pass sanitario serve solo per obbligare la gente a vaccinarsi, e ha creato il movimento "No Pass". I giudici però l'hanno criticato per aver messo in atto una strategia per inondare la Corte di ricorsi simili al suo: sinora Strasburgo ne ha ricevuti 18mila.