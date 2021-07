-afp

"Il divieto di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi forma visibile di espressione delle convinzioni politiche o religiose può essere giustificato dall'esigenza del datore di presentarsi in modo neutrale con i clienti o di prevenire conflitti". La Corte di Giustizia Ue respinge il ricorso di due dipendenti di aziende tedesche che erano incorse in procedimenti interni per aver indossato il velo. La scelta deve essere sostenuta da "un'esigenza reale".