Corsica, uccide a coltellate la compagna e si lancia da finestra

Ha ucciso la compagna a coltellate e poi si è lanciato dalla finestra del quarto piano dell'appartamento ed è morto.

E' accaduto in Corsica nella notte tra martedì e mercoledì. La vittima, Alessandra Frati, 46 anni, di Livorno, lavorava in un ristorante a Bastia. A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini sentendo forti rumori provenire dalla casa dove la 46enne conviveva con il 21enne, corso, incensurato. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia.