Usa, Trump: "Consegna del vaccino anti-Covid inizia la settimana prossima"

La consegna del vaccino anti-Covid negli Stati Uniti prenderà il via la prossima settimana: lo ha annunciato Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Il tycoon è poi tornato in campagna elettorale, spiegando che nei prossimi giorni andrà in Georgia per sostenere i due candidati repubblicani nei ballottaggi di gennaio per il Senato.