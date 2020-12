Usa, Biden sceglie l'ex capo dell'Epa come consigliere per il clima

Afp

Joe Biden ha scelto Gina McCarthy, ex numero uno dell'Epa, l'agenzia federale per la protezione ambientale, come consigliere della Casa Bianca per la lotta ai cambiamenti climatici. Lo riportano alcuni media. McCarthy dovrà coordinare le politiche interne sul clima, giocando un ruolo fondamentale nel raggiungimento di uno dei principali obiettivi promessi da Biden: mettere gli Usa sulla strada delle emissioni zero di carbonio prima del 2050.