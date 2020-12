Usa, Biden sceglie Katherine Tai come rappresentante commercio

Afp

Secondo i media Usa, il presidente eletto Joe Biden avrebbe scelto come rappresentante Usa per il commercio la 45enne Katherine Tai, avvocato per il commercio della commissione 'Ways and Means' (fisco e bilancio) della Camera. Se confermata, Tai, che è un'americana di origini asiatiche, sarebbe la prima donna di colore ad avere questa carica. Un ruolo chiave per imporre nuove regole commerciali e negoziare nuove condizioni con la Cina ed altri Paesi.