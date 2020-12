Usa, Biden: "Chiederò a tutti di indossare la mascherina"

Ansa

Un appello a indossare la mascherina per almeno cento giorni rivolto a tutti gli americani: è quello che lancerà Joe Biden il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio. Lo ha affermato lo stesso presidente eletto: "Solo cento giorni, non per sempre, e sono convinto che vedremo una significativa riduzione dei contagi di coronavirus". Il democratico ha poi riferito di aver chiesto all'immunologo Anthony Fauci di far parte del suo team.