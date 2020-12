Usa 2020, Trump dopo sentenza Corte suprema: "Continuate a combattere"

IPA

Dopo la sentenza della Corte suprema che ha bocciato il ricorso elettorale in Texas, il presidente Trump si scatena su Twitter. E ribadisce che è stata "un'elezione truccata!", invitando i suoi sostenitori a "continuare a combattere". Il presidente sostiene quindi che "74 milioni di americani (un record) hanno votato per Donald Trump e ancora non credono all'esito di questa elezione... ".