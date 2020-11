Usa 2020, Trump: “Serve trasparenza, seguiremo tutte vie legali" 

Afp

"Il popolo americano merita piena trasparenza su tutti i conteggi dei voti e sulla certificazione elettorale”. Lo ha detto Donald Trump annunciando di voler fare ricorso a "ogni via legale" a proposito delle elezioni che vedono il suo sfidante Biden in vantaggio. "Le schede legali devono essere conteggiate e quelle illegali no, eppure abbiamo incontrato resistenza per questo principio di base da parte dei democratici", ha aggiunto il presidente Usa.