Usa 2020, Trump: "Mantenere il controllo del Senato, rischio deriva socialista"

Bagno di folla per Donald Trump e Melania a Valdosta, Georgia, accolti dalle ovazione dei fan e da cori come "Usa, Usa", sotto una gigantesca bandiera americana. Entrambi senza mascherina, come gran parte del pubblico. Quello del presidente è il primo comizio dopo le elezioni, a sostegno dei due senatori repubblicani uscenti impegnati nel ballottaggio del 5 gennaio

Trump ha aperto il comizio affermando falsamente che ha vinto in questo Stato e assicurando che vincerà le elezioni. "Lo sapete, ho vinto la Georgia", ha detto davanti ad una folla di fan a Valdosta. "E vinceremo queste elezioni", ha aggiunto. "Vogliono convincerci che abbiamo perso, ma non abbiamo perso", ha detto continuando a denunciare elezioni fraudolente.

"Il presidente Donald Trump continua a lottare per voi ogni giorno... fate sentire la vostra voce Georgia". Così la first lady Melania Trump ha introdotto sul palco di Valdosta il marito. "Dobbiamo mantenere i seggi in Senato", ha esortato la first lady in vista dei ballottaggio.

Lo scontro con il governatore della Georgia Ed è scontro aperto tra Trump e il governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp, al quale il presidente uscente ha chiesto di convocare una sessione speciale del parlamento statale per ribaltare la vittoria di Joe Biden e nominare elettori che lo sostengano nel collegio elettorale, chiamato ad eleggere formalmente il commander in chief il 14 dicembre sulla base dei risultati dei singoli Stati.

L'inquilino della Casa Bianca lo ha sollecitato anche ad ordinare un controllo delle firme sulle schede del voto anticipato ma Kemp ha respinto entrambe le richieste, precisando su Twitter che ha già chiesto pubblicamente il controllo delle firme tre volte. La decisione tuttavia non è in suo potere.

E con quello dell'Arizona Ma Trump ha attaccato anche il governatore repubblicano dell'Arizona, reo ai suoi occhi di non aver fatto abbastanza per ribaltare l'esito del voto. "Tra il governatore Doug Ducey dell'Arizona e quello della Georgia Brian Kemp, il partito democratico non potrebbe essere più felice", ha twittato, accusando entrambi di "combattere contro di noi più duramente dei dem della sinistra radicale".

La California certifica la vittoria di Biden Intanto la California ha certificato l'esito del voto, dando ufficialmente a Joe Biden oltre i 270 grandi elettori necessari per essere eletto presidente. Al momento l'esponente democratico ha 288 voti, contro i 222 di Trump.