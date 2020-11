Usa 2020, Trump insiste: "Contano i voti illegali, ci vogliono rubare le elezioni" | Biden intanto allunga, lo staff: "Vinceremo"

"Se si contano i voti legali vinco facilmente le elezioni! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, ci rubano le elezioni". Lo afferma Donald Trump in un comunicato, tutto a lettere maiuscole, diffuso dalla sua campagna elettorale. Poco prima aveva twittato: "Tutti gli Stati assegnati recentemente a Biden saranno legalmente contestati da noi per frode elettorale -ci sono - molte prove. Vinceremo!". Nel frattempo lo staff di Joe Biden si dice sicuro della vittoria. Il candidato democratico risulta ancora in corsa negli ultimi Stati ancora in bilico.

Giudice della Georgia respinge azione legale Trump - Un giudice in Georgia ha respinto la causa avanzata dal Partito repubblicano statale e dalla campagna del presidente Donald Trump sull'elaborazione dei voti per posta. I repubblicani chiedevano di assicurare che la contea di Chatham James Bass, che comprende la città fortemente democratica di Savannah, rispettasse le leggi statali sull'elaborazione delle schede per assente. Il giudice della corte superiore della contea non ha fornito una spiegazione per la sua decisione avvenuta al termine di un'udienza durata circa un'ora. Il Gop e la campagna di Trump avevano sollevato preoccupazioni su circa 53 schede che secondo gli osservatori del seggio non facevano parte di un lotto originale di votazioni. I funzionari delle elezioni della contea hanno testimoniato che tutte le 53 schede erano state ricevute in tempo.

Anche il Michigan nega la causa a Trump - E dopo la Georgia una nuova sconfitta legale di Donald Trump nella battaglia sullo spoglio dei voti: un giudice di una corte statale del Michigan ha respinto il ricorso della campagna del presidente per fermare il conteggio dei voti.

Staff di Biden: "inutili" le cause di Trump - Le cause intentate dal presidente Donald Trump negli stati in bilico sono "inutili" e non sono altro che un tentativo di "distrarre e rinviare quello che ora è inevitabile. Joe Biden sarà il prossimo presidente": è quanto ha detto la direttrice della campagna del candidato democratico, Jen O'Malley Dillon, nell'aggiornamento dato oggi alla stampa.

Lo spoglio in Pennsylvania non finirà oggi - Il Pennsylvania potrebbe essere decisiva e la corsa tra Donald Trump e Joe Biden nello Stato è sempre più in bilico. Ma l'esito di questa gara potremmo non vederlo neanche oggi, perché il conteggio in una delle contee - quella di Allegheny - è stato sospeso fino a venerdì a causa di circa 29mila schede controverse. A spiegarlo è stata Bethany Hallam, componente del consiglio della contea alla Cnn. In Pennsylvania lo spoglio è ancora in corso e mancano qualcosa come 605mila schede da scrutinare. Trump è in vantaggio di circa 120mila voti ma Biden è in rapida rimonta. Entrambe le campagne si dicono fiduciose di prendere lo Stato che, nel caso di Biden, con i suoi 20 grandi elettori, darebbe la vittoria finale. Ma per farlo, oltre il 60% delle rimanenti schede dovrebbero andare a suo appannaggio. Non è impossibile, perché mancano alcune contee considerate fortemente orientate verso i democratici.

Biden allunga in Nevada - Joe Biden è avanti invece in Nevada di 12mila voti su Donald Trump. Lo riporta Cnn, sottolineando che il democratico sta allungando sul presidente. L'ultima rilevazione infatti gli concedeva un vantaggio di 7mila schede. Ora è a +1%. Il Nevada conta 6 Grandi elettori che, sommati agli 11 dell'Arizona (anche qui i democratici sono avanti), garantirebbero a Biden i 270 voti necessari per diventare presidente.