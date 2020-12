Usa 2020, Trump: "Ho vinto in Georgia e vincerò le elezioni"

Afp

Donald Trump ha aperto in Georgia il suo primo comizio dopo il voto affermando falsamente di aver vinto in questo Stato e assicurando che trionferà anche alle elezioni. "Vogliono convincerci che abbiamo perso, ma non è vero", ha detto continuando a denunciare elezioni fraudolente. Il presidente uscente ha poi lanciato l'ennesima accusa nei confronti dei democratici: "Proveranno a truccare anche i ballottaggi per gli ultimi due seggi al Senato".