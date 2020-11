Usa 2020, Trump fa appello contro decisione su voto Pennsylvania

Afp

Donald Trump fa appello contro il rigetto da parte di un giudice federale del tentativo della sua campagna di bloccare la certificazione dei voti in Pennsylvania. Il presidente in carica e altri querelanti hanno presentato ricorso alla terza corte d'appello del circuito degli Stati Uniti, il giorno dopo che il giudice ha respinto le accuse sollevate dal tycoon di irregolarità diffuse nelle votazioni per posta.