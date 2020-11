Usa 2020, Trump: Biden alla Casa Bianca solo se proverà legalità vittoria

Afp

"Biden potrà entrare alla Casa Bianca come presidente solo se potrà provare che i suoi ridicoli '80 milioni di voti' non sono stati ottenuti in modo fraudolento o illegale". Lo ha scritto su Twitter il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump. Se si considera "cosa è accaduto a Detroit, Atlanta, Philadelphia e Milwaukee, ovvero una massiccia frode elettorale", è chiaro che "lui ha un grande e irrisolvibile problema", ha aggiunto.