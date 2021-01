Usa 2020, Trump attacca Pence: non è coraggioso, vogliamo la verità

Ansa

"Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare quello che sarebbe stato necessario per proteggere il Paese e la costituzione, dando agli Stati la possibilità di ratificare correttamente i voti. Gli Usa chiedono la verità". Lo afferma Donald Trump mentre i suoi sostenitori manifestano davanti al Congresso, dove è stata sospesa la certificazione dei voti. Il vice presidente aveva detto di non avere l'autorità per capovolgere il risultato come chiesto da Trump.