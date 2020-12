Usa 2020, Trump attacca anche il governatore repubblicano dell'Arizona

Afp

Donald Trump attacca anche il governatore repubblicano dell'Arizona, dopo quello della Georgia, rei ai suoi occhi di non aver fatto abbastanza per ribaltare l'esito del voto. "Tra il governatore Doug Ducey dell'Arizona e quello della Georgia Brian Kemp, il partito democratico non potrebbe essere più felice", ha twittato, accusando entrambi di "combattere contro di noi più duramente dei dem della sinistra radicale".