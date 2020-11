Usa 2020, Trump annuncia nuove azioni legali in Wisconsin e Pennsylvania

Afp

Donald Trump su Twitter torna a mettere in discussione il voto in alcuni Stati. In Wisconsin il presidente Usa uscente sostiene di aver trovato "molti voti illegali" e promette un'azione per lunedì o martedì, quando il riconteggio sarà finito. In Pennsylvania Trump annuncia invece che i suoi legali faranno appello contro il ricorso, respinto, del suo staff. I post in questione sono stati segnalati da Twitter come "controversi".