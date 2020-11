Usa 2020, rieletta alla Camera la democratica Alexandria Ocasio-Cortez

Afp 1 di 38 Afp 2 di 38 Afp 3 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 10 di 38 Afp 11 di 38 Afp 12 di 38 Afp 13 di 38 Afp 14 di 38 Afp 15 di 38 Afp 16 di 38 Afp 17 di 38 Afp 18 di 38 Afp 19 di 38 Afp 20 di 38 Afp 21 di 38 Afp 22 di 38 Afp 23 di 38 Afp 24 di 38 Afp 25 di 38 Afp 26 di 38 Afp 27 di 38 Afp 28 di 38 Afp 29 di 38 Afp 30 di 38 Afp 31 di 38 Afp 32 di 38 Afp 33 di 38 Afp 34 di 38 Afp 35 di 38 Afp 36 di 38 Afp 37 di 38 Afp 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

La giovane democratica Alexandria Ocasio-Cortez vince e New York e mantiene il suo seggio alla Camera, dove torna per un secondo mandato. "Servire il distretto di New York 14 e lottare per le famiglie di lavoratori al Congresso è stato il più grande onore, privilegio e responsabilità della mia vita. Grazie al Bronx e al Queens per avermi rieletto e per avermi dato fiducia per rappresentarvi di nuovo", ha scritto su Twitter.