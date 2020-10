Usa 2020, Obama contro Trump: "Si comporta da zio pazzo ed è incompetente"

Si accendono i toni sulla strada che porta alle presidenziali statunitensi di novembre . Barack Obama spara a zero contro Donald Trump accusandolo di "incompetenza e disinformazione". Secondo l'ex presidente, il tycoon " mente ogni giorno , ha un comportamento da zio pazzo e la sua presidenza è come un reality show . A causa sua, la nostra reputazione nel mondo è a pezzi e la democrazia è a rischio ".

Obama ha ammesso che questa pandemia sarebbe stata difficile da affrontare per qualsiasi presidente, ma ha accusato Donald Trump invitando a pensare al numero di persone che avrebbero potuto evitare di morire. L'ex presidente si è poi detto fiducioso che Joe Biden e Kalama Harris si circonderanno di "persone serie, capaci di

affrontare la situazione".

"Trump è interessato solo a se stesso" - Trump, secondo l'ex inquilino della Casa Bianca, "è incapace di prendere seriamente l'incarico e non ha mostrato interesse verso nessuno se non se stesso". Obama ha inoltre attaccato il presidente americano per aver sposato teorie cospirative, come quella della falsa eliminazione di Osama bin Laden, e per aver minacciato o chiesto la galera per i suoi avversari politici.

Il conto di Trump in Cina - Durante il comizio, Obama ha poi citato il conto bancario di Trump in Cina rivelato dal New York Times: "Potete immaginare cosa sarebbe accaduto se avessi avuto un conto segreto in Cina mentre correvo per la Casa Bianca? Ha pagato più tasse ad un Paese straniero che negli Stati Uniti", ha denunciato. "Io stesso ho pagato più tasse di lui quando avevo 15 anni e distribuivo gelati".