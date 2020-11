Usa 2020, niente albergo a 5 stelle: la conferenza degli avvocati di Trump finisce nel parcheggio di una ditta di giardinaggio

Afp 1 di 36 Afp 2 di 36 Afp 3 di 36 Afp 36 di 36 Afp 36 di 36 Afp 36 di 36 Afp 36 di 36 Afp 36 di 36 Afp 36 di 36 Afp 10 di 36 Afp 11 di 36 Afp 12 di 36 Afp 13 di 36 Afp 14 di 36 Afp 15 di 36 Afp 16 di 36 Afp 17 di 36 Afp 18 di 36 Afp 19 di 36 Afp 20 di 36 Afp 21 di 36 Afp 22 di 36 Afp 23 di 36 Afp 24 di 36 Afp 25 di 36 Afp 26 di 36 Afp 27 di 36 Afp 28 di 36 Afp 29 di 36 Afp 30 di 36 Afp 31 di 36 Afp 32 di 36 Afp 33 di 36 Afp 34 di 36 Afp 35 di 36 Afp 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nei minuti concitati che hanno preceduto l'ufficialità dell'elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Twitter l'imminente conferenza stampa dei suoi legali, capeggiati dall'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, presso un hotel a 5 stelle di Philadelphia, il "Four Seasons". L'evento si è però tenuto nel parcheggio di una ditta di giardinaggio, il "Four Seasons Total Landscaping", vicino a una libreria per adulti.