Usa 2020, Netanyahu saluta Biden: "Grande amico di Israele"

ansa

Il primo ministro israeliano e stretto alleato di Donald Trump, Benjamin Netanyahu si è congratulato con Joe Biden per la sua vittoria elettorale, definendo il presidente eletto degli Stati Uniti "un grande amico di Israele". "Non vedo l'ora di lavorare con entrambi per rafforzare ulteriormente la speciale alleanza tra Stati Uniti e Israele", ha scritto Netanyahu su Twitter, riferendosi a Biden e alla vicepresidente Kamala Harris.