Usa 2020, Joe Biden: "Siamo sulla strada giusta per vincere"

"Dobbiamo avere pazienza, sapevamo che sarebbe stata lunga, ma stiamo andando bene". Questo il commento di Joe Biden durante lo spoglio elettorale, ancora in bilico. "Siamo sulla strada per vincere queste elezioni", ha aggiunto Joe Biden, dicendosi "ottimista sul risultato". - "Non spetta a me o a Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. Spetta al popolo", ha concluso.