Usa 2020, in Wisconsin conteggiate tutte le schede: Biden avanti

Afp

Tutte le schede per le presidenziali Usa in Wisconsin sono state conteggiate, secondo quanto riportano le autorità locali. Finora nessuno dei media americani ha dichiarato un vincitore nello Stato, ma la commissione elettorale locale, riportano i quotidiani, indica comunque un vantaggio di Joe Biden. Il responsabile della commissione elettorale ha detto a NbcNews che il candidato dem avrebbe vinto per 20.697 voti.