Usa 2020, Georgia verso il riconteggio manuale dei voti

Afp

Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, annuncia che si procederà a un riconteggio manuale dei voti: "Con margini così stretti, sarà necessario contare le singole schede in ogni contea". L'operazione sarà effettuata in tempo per la certificazione dei risultati elettorali del 20 novembre. Per la Georgia, da anni roccaforte dei repubblicani, nessuno è stato in grado di proiettare un vincitore a una settimana dal voto presidenziale.