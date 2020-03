Usa 2020, Elizabeth Warren abbandona la corsa per le primarie democratiche

Secondo i media americani Elizabeth Warren ha abbandonato la corsa per le primarie democratiche in vista delle presidenziali Usa 2020. La senatrice è reduce da un deludente risultato nel Super Tuesday, dove non è riuscita a vincere in nessuno dei 14 Stati al voto. La sua uscita di scena ha spento le speranze dei democratici di vedere di nuovo una donna sfidare l'attuale presidente Donald Trump alla presidenza della Casa Bianca.